Accostato alla Juventus, Antonio Rudiger deve ancora rinnovare il proprio contratto con il Chelsea e fa gol a diversi club europei. Non al Bayern Monaco, però, con Hasan Salihamidzic che smentisce a Dazn: "Non va bene parlare di altri club. Julian Nagelsmann lo ha fatto in conferenza stampa ma è un allenatore, quindi perché non dovrebbe parlare dei suoi punti di forza? Abbiamo tanti difensori centrale. Ci siamo rafforzati e abbiamo preso un top come Dayot Upamecano, senza considerare che ci sono anche Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou e Benjamin Pavard che possono giocare come centrali".