La Juve non molla la presa per Zaniolo, anzi aumenta il pressing con la Roma e con l'entourage del calciatore. Secondo Tuttosport, il difensore argentino Romero (ora in prestito al Genoa) è la contropartita tecnica più percorribile, anche se in realtà può tornare utile anche per il Napoli nell'affare Milik. E ci sarebbe Bernardeschi, anche se l'ingaggio dell'ex viola non è esattamente nei parametri giallorossi.