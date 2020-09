La Juventus ha scelto Edin Dzeko come prossimo numero 9. Se, però, la situazione tra Roma e Napoli, coi giallorossi che vogliono affidare l'eredità del bosniaco ad Arkadiusz Milik, non dovesse sbloccarsi, si scalderebbe la pista che porta a Luis Suarez. Come scrive il Corriere della Sera, l'uruguaiano, che ha uno stipendio da 15 milioni di euro a stagione, può arrivare in bianconero solo a una condizione: che si liberi gratis dal Barcellona.