Nel nostro caso, entrambe le accezioni sono corrette: in questo speciale che vi proponiamo in sei giorni,I viaggi portano sempre ognuno di noi alla scoperta di posti sconosciuti, ambienti diversi, sensazioni mai provate. Tra ricerche, scritti, idee e pensieri,– non ce ne vogliate –In particolar modo, dopo avervi raccontato il modello di Clairefontaine (),Si parte verso la Gran Bretagna, cinture allacciate. Ma per delineare al meglio la struttura e la rivoluzione partita Oltremanica, è corretto fare una digressione.Osservando la quasi esagerata quantità di talento presente nella rosa dell’attuale nazionale dei Tre Leoni, è difficile comprendere come – palmarès alla mano – l’Inghilterra si sia laureata campione del Mondo solo nel lontano 1966, durante l’edizione dei Mondiali disputati proprio in terra britannica.– unica nazionale già vincitrice di una Coppa del Mondo a non aver alcun alloro continentale., culminati nella clamorosa eliminazione ai gironi dei Mondiali 2014, terminati all’ultimo posto del Gruppo D con un solo punto, e la successiva sconfitta agli ottavi di finale degli Europei 2016 contro l’Islanda., chiamata a trovare una soluzione per far venire alla luce una nuova generazione di talenti che possa guidare i Tre Leoni alla conquista della vetta del mondo.Facciamo un passo indietro dunque.Secondo la dicitura ufficiale, un’academy è “uno schema per lo sviluppo del talento calcistico”, che ogni club professionistico deve prevedere. Con questa regolamentazione, i club possono accogliere i bambini dal compimento dei nove anni di età.– età in cui termina l’obbligo scolastico in Inghilterra -con una formula che viene definita schoolboys; al termine dei due anni, se vi è ancora accordo tra il club ed i genitori del ragazzo, si procede ad un nuovo tesseramento.: secondo quanto prevede il regolamento federale, fino ai 12 anni di età, il ragazzo può avere la residenza al massimo ad un’ora di distanza dalla sede dell’academy, mentre questo limite si estende ai 90 minuti nei ragazzi tra i 13 e i 16 anni.offrendogli uno scholarship agreement - una sorta di borsa di studio - mediante il quale, attraverso il tesseramento, vengono garantiti sia l’istruzione secondaria che l’alloggio presso il camp del club stesso, un privilegio riservato solo ai più promettenti per un massimo di 6/7 posti a disposizione. Lo scholarship agreement può durare fino ad un massimo di tre anni, al termine del quale il club può offrire un contratto.La crescita agonistica dei giovani calciatori è garantita sia dal campionato delle acadamies - un torneo under 19 paragonabile al nostro campionato Primavera – sia dalla competizione riservata alle squadre riserve. Tutte i match del programma dell’Academy sono gare amichevoli. Per spiegarci meglio:. Le partite vengono disputate di domenica mattina, a parte gli Under 16 che giocano il sabato mattina in concomitanza con gli Under 18, i quali, a loro volta, hanno una lega competitiva che si gioca il sabato mattina, suddivisa tra Nord e Sud. Esiste, inoltre, anche una FA Youth Cup, manifestazione nazionale tra tutti i club affiliati alla Football Association per tutte le compagini Under 18.Dal poco spazio in prima squadra alla girandola di prestiti nelle categorie minori, i giovani protagonisti del calcio inglese rischiano di perdersi, derubando la nazionale di possibili nuovi talenti da inserire nel proprio organico.. In quel momento, la federazione inglese aveva a disposizione solamente l’abbazia di Bisham, un complesso multi sport utilizzato per la preparazione dei match della prima squadra nazionale, e il Lilleshall Hall, centro per la formazione dei giovani e degli allenatori, ormai ampiamente superato dalle accademie giovanili del club.. Così, dopo aver studiato tutti i centri di calcio nazionali esistenti,. Agli albori, l’idea del direttore tecnico sarebbe costata all’incirca 30 milioni di sterline e l’apertura era fissata per il 2003: sarebbe divenuta la base per Wilkinson e il personale di coaching della FA per cercare e sviluppare le future generazioni di stelle inglesi.La partenza dell’ad ritardò l’avvio del progetto e, nel novembre 2002, la Football Association decise di rivedere i piani iniziali, a causa anche dei costi crescenti riguardanti la costruzione del nuovo stadio Wembley. Il nuovo studio per il centro nazionale calcistico alzò i costi sino agli 80 milioni di sterline. Costi al rialzo, proposte di sospensioni ed un consiglio di amministrazione non efficiente ritardarono tutte le operazioni di costruzione sino al 2008, anno dell’approvazione del progetto e dell’inizio dei lavori.che, originariamente, era parte della foresta di Needwood, dove, nel XIII secolo, erano presenti alcune zone di caccia di proprietà della famiglia Berkeley. Dopo alcune cessioni, fu la famiglia Bass a vendere la tenuta presente nel 1952, rendendo disponibile il terreno per la costruzione., oltre a fungere da terreno d’allenamento e di preparazione per tutte le squadre di calcio nazionali dell'Inghilterra allo stesso tempo, compresi le formazioni futsal, le selezioni per persone portatrici di handicap e le compagini, ovviamente, maschili e femminili a partire dall’Under 17.Ma non solo: sono presenti anche suite idroterapiche all'avanguardia, palestre di allenamento, servizi di analisi video, suite didattiche e di coaching, oltre a strutture di scienze mediche e sportive. In ultimo, il sito dispone di strutture alberghiere - gestite dal gruppo Hilton Hotels - che permettono il soggiorno alle formazioni quando presenti.Un concetto perfettamente espresso dalle parole di Jermaine Jenas, ex calciatore del Nottingham Forest, che nel 2017 ha dichiarato a BBC Sport: “L’unità e lo spirito di squadra possono fare la differenza nei grandi tornei ma è un qualcosa che è probabilmente mancato all’Inghilterra negli ultimi anni. St. George’s Park potrebbe cambiare questo, nel futuro, stimolando quel senso di crescita in comune e senso di condivisione. Qui tutti i vari gruppi d’età vengono mischiati, entrando in contatto tra di loro”.– grazie anche al finanziamento comune di 400 milioni di euro della Football Association -L’idea era di portare i migliori talenti a lavorare insieme ai migliori tecnici nelle migliori strutture del calcio inglese. Ma come funziona?: fase 1, la fondazione, dall’Under 9 all’Under 11; fase 2, lo sviluppo giovanile, dall’Under 12 all’Under 16; fase 3, lo sviluppo professionale, dall’Under 17 all’Under 23., volto a definire i nuovi principi cardine per la formazione dei giovani talenti, ponendo al centro il dominio del possesso, il recupero del pallone nei momenti migliori e la flessibilità tattica. In sostanza, dunque. creare un’identità di gioco replicabile, un approccio unificato a tutti livelli.Ma su cosa è basato l’English DNA?dar vita ad una cultura calcistica basata su precisi valori: orgoglio, duro lavoro, lealtà e correttezza.: avere una filosofia calcistica allineata basata sul dominio del possesso palla, sul pressing intelligente e sulla flessibilità tattica.: il calciatore avrà precise caratteristiche individuale basate sul FA Four Corner Development Model: eccellenza tecnica (capacità di controllo, di possesso e di finalizzazione), acume tattico (massima conoscenza e comprensione del gioco, adattabilità e responsabilità condivise), abilità fisiche (agilità, coordinazione, forza, velocità) e rapporti sociali (rispetto, comportamenti ad hoc e indipendenza).: lo staff tecnico utilizzerà una metodologia chiara, basata sull’organizzazione degli allenamenti, la pianificazione del tempo di gioco, l’entusiasmo del mettersi alla prova con il pallone, il realismo ed una comunicazione efficace.: le nazionali vengono supportate da specialisti delle discipline mediche, analitiche e psicologiche, pronti ad accrescere l’efficacia degli allenamenti e a facilitare lo sviluppo dei giocatori e delle performance del team., l’uomo che ha fatto da collante e da ideologo in questa fase di transizione per il calcio inglese.. Il suo percorso è stato il fertilizzante che ha fatto germogliare la nuova FA ed è stato vitale per mutare le fondamenta delle strutture britanniche che, ora, si propongono e sviluppano un calcio di manovra, basato sul possesso palla ed affidato a talenti di una sopraffina intelligenza calcistica., mezzala di possesso, esterno pensante, trequartista sublime plasmato anche dalle sapienti mani di Pep Guardiola;, il prototipo del terzino-regista moderno. E poi– che ha scelto di giocare con la Germania –, tutti esempi di polivalenti giocatori dalla sopraffine classe, usciti proprio dal nuovo sistema calcistico inglese.– aiutata, certamente, dalla mescolanza di usi, culture e stili di gioco ormai presenti in Premier League –. “La FA riconosce che i club rimarranno sempre la principale influenza sui giovani giocatori, che formeranno il loro gioco in base alle esigenze del loro tecnico. Ma allo stesso tempo la federazione può guidare lo sviluppo e dare la direzione desiderata se condivide visioni simili con le società. I club vogliono buoni giovani giocatori nelle loro academies e noi vogliamo buoni giocatori nelle Nazionali inglesi. Abbiamo gli stessi obiettivi”, spiegava Dan Ashworth, direttore dello sviluppo élite della FA dal 2012 al 2018. Una visione che, almeno a livello giovanile ha portato subito a risultati di spessore: infatti, l’Inghilterra, nel 2017, è diventata campione del Mondo Under 17 e Under20, nonché campione d’Europa Under19.– una cima da raggiungere ad ogni costo. L’obiettivo è tornare campioni in campo continentale, traguardo solo sfiorato nel 2021, sconfitti dall’exploit dell’Italia di Mancini, e internazionale.