Brutte notizie per Kaio Jorge, ancora infortunato dopo il grave ko dell'anno passato: una banda di ladri ha infatti fatto irruzione nella casa torinese del brasiliano della Juventus, riuscendo a rubare una Range Rover parcheggiata nel garage poi diversi capi di abbigliamento griffati, appartenenti sia a lui che alla madre, un Ipad, degli Airpod max, gioielli, orologi e altro per un valore complessivo di diverse migliaia di euro, come rivelato da La Stampa.