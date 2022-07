Tutta bianca, con le fasce sui fianchi, dei tre colori che compongono le maglie di questa stagione: da una parte il bianco - centrale, a dominare l'intera scena -, dall'altra, in basso, due bande nere e una dorata, al centro., svelata come sempre dall'account Instagram de La Maglia Bianconera, specializzata nel rivelare le nuove divise della Juventus.Il template - spiega la pagina -, con le tipiche strisce sezionate in obliquo sui fianchi, è lo stesso per tutti i top club Adidas, cambiano soltanto le colorazioni. L'uscita è prevista nel 2023.