Nella GALLERY le immagini della terza maglia Juve 2022/23

L'esordio in Serie A è alle porte e ora si conosce anche la terza maglia con cui laaffronterà la stagione 2022/23. A svelarla il sito specializzato Footyheadlines, che pubblica le prime immagini.La maglia, prodotta dallo sponsor tecnico Adidas, introduce un design sgargiante in rosa e blu, dominato da un motivo grafico astratto e caratterizzato da loghi bianchi (Adidas, Juventus) e blu (Jeep). La colorazione ufficiale è 'Collegiate Royal / Acid Red / White'. Guardando l'interno del colletto, sembra che il motivo dal davanti continuerà sul retro della terza maglia della Juve 2022-23. Un semplice girocollo blu e pannelli blu sotto le maniche completano il look insieme a 3 strisce bianche, poste sulle spalle.