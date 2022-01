Una situazione delicata, nella quale la componente calcistica c'entra fino ad un certo punto: l'avventura italiana di Mohamed Ihattaren non è praticamente mai iniziata dopo il suo sbarco alla Juventus la scorsa estate e il successivo prestito alla Sampdoria. Problemi di adattamento allo stile di vita del nostro Paese, si è detto, ma anche le difficoltà psicologiche accusate dall'ex stellina del PSV Eindhoven che risiedono nei nuovi delicati equilibri familiari dopo la morte del padre.



Un caso non semplice da gestire e che la Juve ha dovuto riprendere in mano per non disperdere l'investimento di poco inferiore ai 2 milioni di euro per il classe 2002, molto vicino al ritorno in patria. I bianconeri hanno raggiunto infatti nelle scorse ore un'intesa di massima con l'Utrecht per il prestito di Ihattaren fino al termine di questa stagione.