Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Dazn



Juve con un nuovo spirito?

"Sicuramente. Già mercoledì contro il Chelsea si è visto uno spirito diverso. Siamo consapevoli che abbiamo sbagliato inizio stagione, ora dobbiamo recuperare".



Su come ha superato il momento difficile

"Nei momenti di difficoltà cerco anche il sostegno dei miei compagni e del mister che sono stati bravissimi. Però ci sono ancora punti da recuperare e so che ho perso cinque punti in due partite per la mia squadra e ora bisogna recuperarli".