Nella sua intervista a Sky Sport, Szczesny ha parlato della prima parte di stagione e dei problemi in difesa: "Si deve migliorare in difesa, perché solitamente il campionato lo vince la squadra che subisce meno gol. Noi abbiamo la qualità per farlo, dobbiamo ritrovare la voglia di soffrire e lottare per non prendere gol. Conoscendo i miei compagni, so che riusciremo a farlo molto presto".