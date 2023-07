Il portiere polacco Wojciech Szczesny, 33 anni ex Arsenal e Roma, ha dichiarato al canale Twitch ufficiale della Juventus: "La mia parata più difficile è stata quella contro il Cagliari nel 2019 o il rigore di Messi al Mondiale. I compagni più duri da sfidare in allenamento sono Chiesa e Kostic. Io non faccio scherzi, dopo Cuadrado ora ci pensano Pinsiglio e Gatti".



"Quando in difesa c'erano Bonucci, Barzagli e Chiellini dicevo: ragazzi, mi pagano per fare qualcosa. Ma mi piaceva rilassarmi, preferisco il risultato di squadra alla performance personale. Non so la formazione dell'amichevole contro il Milan, so soltanto che io gioco".