Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Napoli e ha parlato della nuova classifica dopo la restituzione dei 15 punti: "Ha portato un po' di entusiasmo, ma alla fine per noi non è cambiato tanto, i punti che abbiamo sono quelli guadagnati in campo. Non abbiamo fatto ancora nulla, bisogna fare tanti risultati per raggiungere l'obiettivo".



DOPO TORINO - Szczesny ha poi parlato delle proprie condizioni dopo il malore accusato contro lo Sporting in Europa League: "Tranquillo, abbiamo fatto tutti i controlli e sto bene. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma io sto bene e oggi darò tutto".