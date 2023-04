Wojciech Szczesny, portiere della Juve, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria sul Verona:



"Il momento è buono, stasera è arrivato un segnale positivo dopo la sosta anche se non abbiamo brillato. Se mi vedo in futuro da commentatore? Con tutto il rispetto, no. Un mio caro amico che gioca in Arabia Saudita mi ha detto che il suo obiettivo è guadagnare abbastanza soldi giocando da non dover andare in televisione dopo. Il calendario è interessante, ad aprile siamo ancora in vita in tutte le competizioni, anche se non sappiamo qual è la nostra situazione in classifica. Sul campo abbiamo fatto 59 punti, poi vediamo..."