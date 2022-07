Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Kanal Sportowy dell'importanza di un allenamento 'mentale' e di alcuni problemi di salute vissuti negli anni passati: "È assurdo che nel 2022 i club professionistici non abbiano un allenamento mentale obbligatorio per i giocatori. Fai un'intervista a qualsiasi giocatore di calcio e ti dirà che il 70% delle prestazioni è nella sua testa. E il 100% dell'allenamento obbligatorio invece è fisico. Ci sono psicologi nei club, e i giocatori possono usare i loro servizi se vogliono, ma non c'è un allenamento mentale obbligatorio".



Rompermi le braccia in palestra da adolescente mi costa ancora oggi. Ogni salvataggio per me è doloroso. Non ne parlo troppo perché ci sono abituato. Se rimuovessi le piastre di metallo dalle braccia, potrebbe aiutarmi, ma il recupero richiederebbe alcuni mesi. Ho trovato una soluzione con i miei guanti che aiuta un po', ma prima del 2018 ho vissuto situazioni in cui il dolore era così grande che dopo l'allenamento non potevo togliermi i guanti o aprire una bottiglia d'acqua".