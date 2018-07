Il portiere della Juventus Szczesny parla a Sky Sport a un giorno dal match amichevole contro la MLS All Star. Ecco le sue parole: ​"Sono tornato sette o otto giorni fa quindi abbiamo ancora diverse settimane per prepararci bene per la stagione. Il Mondiale è stato deludente ma bisogna ripartire, abbiamo i nostri obiettivi. Il calcio è bello perché ogni tanto ti delude però si riparte subito. Ronaldo? E' stato un colpo importante ma per noi non cambiano gli obiettivi. La forza della squadra è la squadra, per noi non cambia nulla. Lui ci aiuta ma la preparazione non cambia. Perin? Parto avvantaggiato ma lui è prontissimo a giocare. E' molto importante che sia arrivato perché Mattia è forse il miglior giovane portiere italiano."