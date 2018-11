Tra i protagonisti della vittoria della Juventus sul Milan c'è anche Wojciech Szczesny, decisivo con la parata sul rigore di Higuain. E proprio da quell'episodio è partito il portiere bianconero nella sua analisi a Sky Sport: "Mi è andata bene, perché ci conosciamo molto e so che calcia spesso in quella zona. Ronaldo mi ha detto di partire prima perché calcia Pipita la palla forte, ma anche io lo conosco...".



SU BUFFON E PERIN - "È importante avere continuità, questo è il mio primo anno da titolare nella Juve e avere un rapporto continuativo con i difensori e aiuta. Non è facile sostituire Buffon, ma con questa difesa è più facile sbagliare che subire realmente gol. Devo mantenermi a un certo livello, Mattia è un portiere di grandissimo livello come lo era Alisson alla Roma. La concorrenza aiuta, e Mattia dimostrerà in campo il suo valore".