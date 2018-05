Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Tuttosport: "Higuain? Nell’ultima stagione ha segnato meno, ma i suoi sono stati gol pesanti. E’ vero, i giocatori passano e la Juve resta sempre all’avanguardia. Però, a sensazione, se Higuain ha ancora la “carogna” addosso, la stessa fame e la sua vita professionale è a posto, non vedo perché cambiarla. Se poi la società s’è accorta che il ragazzo non ha più voglia di allenarsi o accusa un po’ di mal di pancia “alla Vidal”, il discorso cambia. Perché nella Juve chi rallenta nelle motivazioni anche solo di un 5% non resta. E questo vale per tutti, pure per Allegri".



"Scambio con Morata? No, non ne varrebbe la pena, neppure se arrivasse Cavani, a maggior ragione con Higuain al top. Morata dovunque è andato non è mai stato titolare. Se invece si vuole dare la titolarità a Mandzukic e considerare lo spagnolo un’alternativa... Però prima bisogna vedere se Higuain ha voglia. Tolti Cristiano Ronaldo e Messi, da attaccante centrale è lui il più forte: garantisce 30 gol all’anno. Ma deve essere super stimolato e centrato al 100%. Ultimamente ha fatto un po’ di panchine, non so se fosse dovuto alle rotazioni... Ma non lo cambierei, a 30 anni non è vecchio. Quanto vale Higuain? Tolti quei due lì, è al livello dei top, dai 70 milioni in su".