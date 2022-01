Marco Tardelli manda un messaggio a Paulo Dybala. L' ex giocatore della Juventus a La Stampa ha dichiarato: "Il caso Dybala non aiuta. Un errore da ambo le parti che potrebbe costare caro ad un gruppo che tenta faticosamente di ritrovarsi. Dybala è un ottimo giocatore e se questo braccio di ferro potesse aiutarlo a diventare un leader ben venga. La Juventus ha infatti bisogno di un leader. Ripicche inutili, sguardi verso la tribuna dopo gol che contano poco, servono invece solo a dividere l'ambiente e creare problemi. Dybala dovrebbe prendere per mano i compagni, facendo così capire a tutti che lasciarlo andare sarebbe un errore madornale. Il campo e lo spogliatoio decidono, tutto quello che accade fuori passa in secondo piano".