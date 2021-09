L’investitura è arrivata da un certo Paul Pogba che ha così commentato la prima gara giocata da titolare con la Francia da Aurelien Tchouameni: “Gioca come un uomo, non come un ragazzo”. Il centrocampista del Monaco è un progetto di campione che sta venendo fuori partita dopo partita. I suoi punti di forza sono una ottima intelligenza tattica alla quale abbina una grande struttura fisica e una buonissima tecnica di base. La Juventus si è attivata da tempo su questo talento classe 2000 nato a Rouen ma di origini camerunesi.Sa difendere e attaccare con la stessa qualità e intensità. Cherubini prepara una nuova missione per gennaio, Aurelien resta il primo obiettivo del centrocampo.Un segnale di pericolo per i bianconeri che ora dovranno cercare di convincere il ragazzo a sposare il loro progetto piuttosto che quello dei campioni d’Europa in carica.