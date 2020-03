Tensione Juve-Inter. Come riporta Tuttosport, il club bianconero è irritato con l'ex dirigente Beppe Marotta per le sue parole ma anche per l'ostracismo dimostrato durante le trattative che si sono protratte da venerdì sera, quando sono iniziate le trattative per il rinvio della partita. Juve-Inter si sarebbe potuta giocare stasera con limitazioni di accesso per i cittadini residenti in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto oltre alla Provincia di Savona e quelle di Pesaro Urbino. Marotta ha detto no anche quando la Juve ha fatto notare che gran parte degli abbonati allo Stadium (circa il 30% dei totali) arrivano proprio dalla Lombardia. Anche la Juve sarebbe stata penalizzata dal blocco parziale del pubblico eppure Marotta non ne ha voluto sapere. E la tensione tra le due società aumenta.