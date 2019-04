Il giornalista Gianfranco Teotino fa il punto sulla Juve ai microfoni di Radio Sportiva: "Io penso che il fatto di vedere la squadra un po' rilassata in campionato è conseguenza diretta della classifica. E' difficile che i giocatori vadano in campo con il massimo della determinazione e della rabbia agonistica. Tutti pensano alle partite che contano che sono quelle con l'Ajax e quelle successive che usciranno dal derby inglese. Infortuni? Non sarei così preoccupato. A Roma hanno tutti infortuni muscolari che si ripetono, alla Juve c'è un mix di incidenti muscolari e da contrasto, l'ultimo di Spinazzola che ha avuto una distorsione al ginocchio in allenamento".