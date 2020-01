Terzo colpo per il vivaio in casa Juve. Dopo Matias Soulé (2003) dal Velez Sarsfield e Jean-Claude Ntenda (2002) dal Nantes, ecco anche Yannick Cotter in arrivo dal Sion. Attaccante esterno mancino, sempre classe 2002, Cotter si unirà insieme ai compagni nel fare la spola tra Primavera e Under 23 dopo aver firmato un contratto triennale, il massimo consentito dai regolamenti per giocatori minorenni.