Solo qualche settimana fa, in vista del mercato,. Ora che nelle prime fasi di questa sessione ci siamo entrati, la convinzione si è ribaltata e i bianconeri puntano ail più possibile la propria mediana. Le ultime infatti vedono un borsino altalenante che spinge giù le chances di vedere a Torinoe in su quelle di ritrovareI due sono giocatori diversi, con caratteristiche compatibili, per cui di certo Allegri avrebbe avuto piacere di ritrovarseli insieme. Mentree dare l’assenso - si spera alla Continassa – per il rinnovo, il giocatore dell’invece le sue riflessioni pare averle già fatte. E le conclusioni che ha tirato non sono buone per la. Thomas non rientra certo nel progetto Gunners, quello che, nelle speranze di Arteta, dovrà rivaleggiare ancora con Guardiola e il suo City.Il classe 1993 ha ricevuto una grossa offerta dalla Saudi League e si è detto tutt’altro che restio ad accettarla.Il colosso ghanese è un vecchio pupillo della, e diche ha sempre gradito i centrocampisti forti fisicamente ma bravi anche con la palla tra i piedi. A lui Max avrebbe consegnato le chiavi della regia, conscio che Thomas gli avrebbe dato quella fisicità che lui tanto anela dai suoi mediani (basti pensare aldel suo Milan scudettato). Il giocatore piaceva, il prezzo era scontato () ma ci si è messa di mezzo l’Arabia Saudita e l’affare si è messo in salita.- Poco male avrà pensato Allegri perché, in contemporanea con questo no, si sta sviluppando un sì, quella dellaAl francese dovrà essere corrisposto uno stipendio da top player,, che verranno risparmiati anche dal non acquisto del giocatore. Senza Thomas, il centro della scena sarà ancora di, ci sarà sempre più spazio per i, ie idel caso. Il rischio calcolato è che nel prossimo centrocampo juventino valga la massima del ‘’ di gattopardiana memoria. Una buona notizia, forse, per il reparto che ha convinto di più in una stagione difficile.