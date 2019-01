Tutto pronto per il riscatto di Emil Audero. Il pezzo forte in questo momento è proprio il portierino della Sampdoria, arrivato dalla Juventus quest'estate: per riscattarlo la Samp dovrà sborsare altri 14 milioni dopo il milione pagato per il prestito, ma la Juve conserva un diritto di controriscatto a quota 20 milioni ma sta lavorando per fare in modo che i blucerchiati possano aiutarla a fare cassa già a gennaio. Insomma, potremmo essere praticamente ai dettagli dell'operazione. Cifre già stabilite e giocatore già ampiamente convinto. Ci siamo...