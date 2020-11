Carte bollate potrebbero scambiarsi (a breve) i legali della Juventus e quelli di Maurizio Sarri. Come si legge su Tuttosport, prosegue il tira e molla per la risoluzione del contratto dell'allenatore campione d'Italia. Il club bianconero preme per trovare quantomeno un compromesso con il tecnico ex Napoli e Chelsea: da accordi la Juve dovrebbe pagare per intero questa annualità (circa 5 milioni netti) più una penale (2,5 milioni netti) per il mancato esercizio della clausola sul terzo anno di contratto. Obiettivo dei legali bianconeri è quello di cassare completamente i 2,5 milioni e spalmare i 5 milioni. Per riuscirci servirebbe un assist da un altro club desideroso di assumere Sarri. C’è andata vicina la Fiorentina e ora si attende una nuova opzione, ma parallelamente si tratta a prescindere.