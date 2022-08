Il passato da muratore, il percorso nelle serie inferiori, la speranza di ritrovare continuità nel calcio e poi... poi il sogno. Abbracciato dopo e meritato prima, certamente inseguito, in lungo e in largo. Non è un caso che pertorinese di Rivoli, tutto si sia chiuso come un cerchio perfetto. Andata e ritorno, come fosse il più naturale dei tracciati. In realtà, di "naturale" c'è stato davvero poco nel percorso del centrale: cresciuto al Chieri, 7 anni nelle giovanili del Toro, poi. Già,: Eccellenza piemontese, tre allenamenti a settimana, la domenica in pullman a giocarsi quei pochi giorni di riposo che gli concedeva il lavoro.