A La Gazzetta dello Sport, Luca Toni ha rilasciato un'intervista sulla sua ex squadra, la Juve. "Senz’altro non è una situazione semplice la loro, anche perché la penalizzazione è arrivata a metà campionato e non all’inizio. Però, come in tutte le cose, ci può sempre essere un aspetto positivo. Adesso la Juventus può giocare più libera di testa e con meno pressione. A causa del -15 nessuno pretenderà più che la Juventus debba lottare per lo scudetto e questa può essere una spinta ulteriore".