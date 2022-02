L’AIA ha comunicato un cambio nella squadra arbitrale di Juventus-Torino, derby in programma questa sera all'Allianz Stadium: “Si comunica che l’Assistente Arbitrale Daniele Bindoni, designato come AVAR per la gara Juventus – Torino, valida per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/2022, sarà sostituito dal collega Stefano Liberti”.