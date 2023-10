Non sarà Antonio Rapuano a dirigere Juventus-Torino: è infortunato. L'AIA ha comunicato che a causa di un problema muscolare alla schiena, è cambiata la designazione per il Derby della Mole: il match, valido per l'8ª giornata di Serie A e in programma sabato 7 ottobre alle 18, sarà affidato a Davide Massa.



IL COMUNICATO



JUVENTUS – TORINO Sabato 07/10 h. 18.00



Arbitro: Massa

Assistenti: Berti - Rossi C.

Quarto uomo: Marchetti

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna