accesa, è un momento molto sentito dalle rispettive tifoserie e anche dalle società. Curiosamente le due squadre in alcune occasioni hanno giocato unite in una formazione mista sotto un'unica bandiera nel rappresentare la città di Torino. Vediamo le principali.Il football dei pionieri di casa nostra è tutto un susseguirsi di tornei e incontri amichevoli più o meno prestigiosi: dalla Palla Dapples al campionato – per citare i due più importanti, sino ai numerosi tornei amichevoli regionali ed internazionali che animano in special modo i fine settimana di Pasqua., famoso commerciante scozzese in tè e cacao e grande appassionato di sport., lo Zurigo e l'attrazione dell'evento, gli inglesi del West Auchland, già scesi a Torino alcuni anni prima. Nel 1911 i dilettanti inglesi del West Auckland, freschi vincitori della seconda edizione del Sir Lipton Trophy, si attardano in Italia per disputare anche alcune amichevoli.Pennano (Juventus); Mastrella (Juventus), Morelli (Torino); Maffiotti (Juventus), Corbelli (Juventus), Demarchi (Torino); Debernardi II (Torino), Zuffi (Juventus), Ghiglione (Torino), Berardo (Piemonte), Valobra (Juventus). Arbitro dell'incontro lo juventino Durante. Subito in vantaggio i torinesi, il primo tempo si conclude sul 2 a 2, ma alla fine dei 90 minuti la vittoria è degli inglesi, che hanno la meglio sulla mista di Torino e Juventus per 4 a 3., quindi dal 1914 al 1918, è parte attiva del dibattito prima e delle sorti della guerra poi. Sempre più frequenti negli anni di guerra sono le partite amichevoli che le società italiane e anche la Nazionale disputano a favore delle popolazioni dei territori invasi e delle terre irredente. Tra gli innumerevoli esempi di questi incontri, qua un paio ci interessa menzionare, cioè. Siamo nel pieno della sanguinosa battaglia di Verdun che, iniziata nel febbraio del 1916, ha già fatto segnare oltre 200.000 morti ed è purtroppo ancora ben lontana dal suo epilogo. Circa ad un anno di distanza dalla dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria-Ungheria, a Torino il 14 maggio del 1916 viene organizzata un'amichevole benefica che vede una mista piemontese composta dai giocatori diil cui incasso viene devoluto in beneficenza al Comitato “Famiglia del soldato”.Oltre un anno dopo, nei mesi più difficili per l'Italia dopo la disfatta di Caporetto,. Organizzato dal Comitato Regionale Piemonte, lunedì 3 dicembre 1917 una formazione composta da giocatori di Juventus e Torino giocaDando uno sguardo alle formazioni, intravediamo parecchi giocatori famosi dell'epoca, tanto che la stessa La Stampa in presentazione non manca di sottolineare quanto ciò sarà apprezzato dal pubblico:Barolo, Pirovano, Rosetta, Musso, Bruna, Mattea II, Costa, Mattea I, Baloncieri, Corna, Arnaoldi.Terzi, Boggio, Bachmann, Berardo, Marchi I, Moretti, Boglietti, Gay, Fiorante, Sardi, Marchi II.Quelle della seconda metà del 1917 sono settimane molto complesse in Italia, il calcio riduce sempre più i suoi spazi, molti terreni di gioco vengono requisiti dalle autorità militari e quell'incontro viene seguito da numeroso pubblico, attratto dai tanti calciatori noti dell'epoca presenti in campo.tra queste, da ricordare l'amichevole cheper raccogliere fondi da devolvere alla famiglia di Jenő Károly, l'allenatore juventino morto d'infarto nel luglio di quell'anno, pochi giorni prima della finale di Lega Nord tra Juventus e Bologna., e per l'inaugurazione si pensa bene di rispolverare l'idea di una mista tra le due formazioni cittadine.. Poi per oltre trentanni quell'esperimento non viene più ripreso. Ci vuole un evento eccezionale, un evento che segni la città in maniera indelebile, con richiamo internazionale. Nulla di meglio, quindi, che un mondiale di calcio che torna in Italia e – anche – a Torino, con tanto di costruzione di uno stadio nuovo di zecca.il cui incasso è devoluto all'AIRC. Assenti parecchi calciatori, alcuni infortunati, altri già in ritiro con le nazionali: in fin dei conti manca una manciata di giorni all'inizio di Italia'90. La mista che sfida il Porto, in maglia gialloblu – i colori della città sabauda – si presenta con questo schieramento:Ingorghi, code ai botteghini, mancanza di parcheggi e fischi alle autorità sono l'antipasto alla partita che, almeno lei, non tradisce le attese di spettacolo e gol., da quella ormai lontana estate di oltre trentanni fa non c'è più stata occasione di vedere giocare assieme i calciatori di Juventus e Torino.