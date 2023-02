Più di 2.000 tifosi, l'intera tribuna del Filadelfia piena. cori, applausi e anche fuochi d'artificio: era questa l'atmosfera all'allenamento del Torino di questa mattina, a due giorni dal sentitissimo derby contro la Juventus.



Ivan Juric ha deciso di aprire le porte del centro di allenamento e il popolo granata ha risposto in massa: tanto entusiasmo e voglia di cercare la squadra. Il tecnico granata è stato accolto da una vera e propria ovazione quando è entrato in campo ma applausi li hanno ricevuti anche tutti i calciatori granata.



Per quanto riguarda l'allenamento, da segnalare che Samuele Ricci lo ha svolto interamente con i propri compagni e nella partitella è stato schierato in coppia con Ivan Ilic.