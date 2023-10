Nel gennaio del 2022 il Torino aveva 10 milioni da investire sul mercato: 'O qui, o qui' aveva sentenziato Cairo. O in difesa, o a centrocampo. I nomi erano già stati individuati: in mezzo al campo la prima scelta era Samuele Ricci, 2001 dell'Empoli che stava facendo molto bene alla sua prima stagione in Serie A (infatti poi arriverà lui);- L'idea di prendere Gatti era nata dal probabile addio di Bremer a fine stagione. Scelta lungimirante, perché poi il brasiliano andrà alla Juve. Anche lui, proprio come Federico. Che in quei giorni però ancora non conoseva il suo futuro.: il Napoli ha già fatto una prima proposta respinta, piace ad Atalanta, Juventus e Sassuolo e sono venute a vederlo anche un paio di società straniere. I granata però sono quelli più convinti ad andare fino in fondo, pronti per il colpo in difesa.- Il Frosinone apre alla cessione, la richiesta non scende sotto i 10 milioni. E alla fine li incasseranno. Da Torino. Ma non dal Toro.. Insieme a Bremer. Danno e beffa per il Torino, che perderà il suo titolare - ma l'aveva messo in conto - e quello che aveva scelto come sostituto. Così Cairo chiude per Ricci, l'obiettivo a centrocampo: 9 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Oggi saranno tutti e due in campo nel derby delle 18, uno di qua e l'altro di là. Incroci di mercato con il derby sullo sfondo.