Dopo la vittoria di ieri per 2-1 contro la Spal, la Juventus volta pagina ed è già con la testa alla Champions, dove mercoledì affronterà il Lione di Rudi Garcia nell'andata degli ottavi di finale. Secondo Tuttosport contro i francesi tornerà Leonardo Bonucci al centro della difesa dopo aver saltato la gara di campionato per squalifica: vicino a lui ci sarà De Ligt e non Chiellini. Pjanic torna in regia con due tra Ramsey, Bentancur e Rabiot ai lati. Ancora Danilo e Alex Sandro terzini, Higuain verso la panchina.