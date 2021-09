Dopo una carriera quasi interamente nella Juve, l'ex difensore Paolo De Ceglie, 35 anni fra pochi giorni, torna in bianconero in qualità di collaboratore della attività di base e del progetto Academy. Dopo 10 anni nelle giovanili, De Ceglie resta in bianconero per i successivi 10, seppur con l'intervallo di qualche stagione in prestito dopo l'esordio in prima squadra del 2006.