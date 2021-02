. Il suo obiettivo, ma anche quello di Andrea Pirlo, era di poter tornare a disposizione almeno per la gara di ritorno di Coppa Italia con l'Inter. Invece dopo i primi carichi di allenamento era tornato a riacutizzarsi il dolore al ginocchio infortunatosi contro il Sassuolo.che in questo momento deve fare a meno di tanti giocatori dotati di fantasia, da Juan Cuadrado ad Arthur.Proprio durante la sua assenza, infatti, nuovi equilibri sono stati individuati nonostante il ko di Napoli. E ora che Cristiano Ronaldo fa il centravanti puro, alle sue spalle c'è una seconda punta libera di svariare con licenza di agire da trequartista e non più da attaccante d'area. Così si può leggere anche l'alternanza quasi scientifica tra Dejan Kulusevski e Alvaro Morata, lo stesso attaccante spagnolo si è mosso spesso e volentieri da “falso dieci” disputando la prestazione migliore contro la Roma.Nel frattempo una stagione intera sta scivolando via, l'ingresso nell'ultimo anno di contratto è un rischio per il club, nuovi dialoghi sono destinati a decollare a breve, magari con l'obiettivo di trovare un accordo intermedio per poi approfondire nuovamente la questione. Aver risolto il precedente contenzioso con Triulzi e la Star Image renderà molto più semplice ogni discorso per Dybala, soprattutto con eventuali nuovi club.