: altra partita che scorre con la missione unica di non distrarsi.in casa si tifa Toro e lui gioca un derby da gobbo vero, trovando pure un gol decisivo.: miglior prestazione stagionale, annulla Zapata e si rende pure pericoloso.chiude e riparte, in crescita finalmente.spesso sbaglia la scelta nel momento più decisivo ma porta brio.ci mette un po' a riprendere le misure.compitino e poco più.su di lui è previsto un trattamento particolare, risponde colpo su colpo.avrebbe l'opportunità di fare male, sembra giocare col freno a mano tirato poi cresce alla distanza e dopo il vantaggio si sblocca (30' st Cambiaso 6: spezzone per aiutare la squadra a evitare affanni).oltre 50 presenze in bianconero alla sua età sono cose da predestinato, ma lo score dice ancora 0 gol e 0 assist (1' stentra e fornisce subito una spalla a Kean per arrivare al corner del vantaggio, poi raddoppia sempre da calcio d'angolo).un gol bellissimo ma in fuorigioco per iniziare una prova in cui dà battaglia su ogni pallone (40' st).parte prudente con Miretti in appoggio a Kean, e sbaglia. Nella ripresa cambia tutto cambiando una sola pedina, con Milik la squadra trova coraggio e gol. Derby vinto numero 13, raggiunge Trapattoni.sbaglia l'uscita su tutti e due i gol della Juve.gestisce bene l'emergenza dietro.finché può, giganteggia in difesa ma salta a vuoto davanti a Milik.prova a evitare il gol di Gatti, un miracolo gli riesce ma il secondo no (39' st).avrebbe la gamba per fare male sulla destra.in affanno contro Rabiot.: ha qualità, ma commette davvero tanti errori (39' st).un paio di palloni ghiotti, sprecati (39' st).va sempre a sbattere contro il muro bianconero ma almeno ci prova (25' stentra sul 2-0, può far poco e infatti fa poco ma sfiora il gol da copertina).non si vede e non si sente.completamente azzerato fisicamente da Bremer.aveva riportato il Toro a essere Toro. Aveva. Adesso invece i granata sono molli e senza idee, il principale responsabile è lui.