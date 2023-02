: presenza numero 200 per lui in bianconero, strepitoso sul colpo di testa di Sanabria al 39' non può nulla sulla zampata del paraguaiano poco dopo.dietro, tanto per cambiare, è il migliore anche se la Juve balla troppo. Poi trova il guizzo del 2-2 prima dell'intervallo. Capitano vero, non ce ne voglia Bonucci.perde completamente il duello con Sanabria. Ma la gara gli dà una seconda opportunità. E che opportunità: è suo il gol del 3-2 (dall'89'.: ancora qualche minuto).sono più quelli a cui non piace, ma con 5 scudetti vinti era già nella storia della Juve. E avendo tagliato quota 300 presenze potrà lasciare la maglia pure al J Museum.torna titolare e si conferma uomo da derby, fondamentale il gol con cui fissa subito il pareggio. Anche se poi è Rodriguez a comandare su quella fascia spesso e volentieri (dal 69': prova a spingere, quando può).: partenza compassata, Allegri è costretto a invertirlo più volte con Rabiot.l'allegrata è servita, gioca lui. Inizio complicato, non era semplice debuttare proprio stasera. Prova a prendere fiducia con il passare dei minuti (dal 69': una grande giocata, un sinistro deviato; 315 giorni dopo, lo Stadium lo acclama).: mette quella fisicità che i compagni di reparto non hanno, il gol è un premio.padrone assoluto della fascia, la riscossa bianconera parte da lui. L'assist? Ovviamente suo.: non incanta come altre volte, ma dal suo piede sinistro nascono comunque le cose migliori (dal 69': ingresso decisivo, è suo l'assist per Bremer).: all'andata l'aveva decisa lui, appena un paio di giorni prima di fermarsi per la pubalgia. Questa volta invece finisce per sbagliare spesso scelte e misure. La traversa a inizio secondo tempo è sfortuna, ma a tu per tu con Milinkovic poteva fare di più (dall'86': pochi minuti).All.: nessun dramma, alla fine il suo zampino c'è. Eccome. Da Barrenechea ai cambi: Chiesa è decisivo.spiazzato dalla deviazione di Rodriguez sul primo gol, reagisce in ritardo sulla carambola del raddoppio. Ma in assoluto appare poco sicuro e lo racconta il risulatto.ogni tanto concede il brivido, il corner del 2-2 nasce su una delle sue puntuali indecisioni. Poi sul gol: paga (dall'84'.: pochi minuti).non è semplice prendersi cura di un Vlahovic motivato, tutto sommato ci riesce. Ma la Juve è anche altro.la spizzata sul primo corner si trasforma in assist per Karamoh, insieme a Schuurs finisce per disinnescare Vlahovic.Kostic lo manda fuori giri ogni volta che accelera.: corre anche per Ilic, a lui il lavoro sporco.: per la prima volta riesce davvero a prendersi il Toro, prova di grande qualitàsi perde Cuadrado ed è dura da digerire, però ci riesce e cresce alla distanza.tra le linee prova a fornire una sponda preziosa al gioco granata (dal 74': ingresso sbiadito).: subito al posto giusto nel momento giusto, il gol è tutt'altro che banale. Là davanti è il più in forma (dal 59'entra ed è dramma, fuori dopo pochi minuti per un errore che fa infuriare Juric, che corre subito ai ripari; dal 74': non incide): un gol sfiorato, un gran gol segnato, un duello stravinto con Bremer.All.parte forte, poi il Toro crolla. Continua a non capire i momenti della partita nella ripresa, tradito da Radonjic.