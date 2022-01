E' tutto fatto per il trasferimento di Dejan Kulusevski al Tottenham. Nelle ultime ore il dirigente del club inglese Fabio Paratici ha trovato l'accordo con la Juventus sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35, più alcuni bonus per un totale di quasi 45 milioni di euro. Il giocatore potrebbe partire già oggi per Londra.



BENTANCUR - Parallelamente all'affare Kulusevski, Juventus e Tottenham stanno portando avanti anche la trattativa legata al trasferimento di Rodrigo Bentancur agli Spurs: anche questo affare è arrivato ormai ai dettagli, e potrebbe essere concluso a breve.