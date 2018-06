Meglio un uovo oggi o una gallina domani? L'eterno dilemma che da millenni arrovella la mente di filosofi e pensatori è lo stesso che in queste ore sembra occupare parte dei pensieri della dirigenza juventina.



Il nodo della questione è rappresentato dal futuro di Rolando Mandragora, il cui destino appare in ogni caso lontano dalla Mole. Da una parte Marotta e Paratici hanno appena ricevuto la proposta del Monaco, disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro cash per il cartellino del centrocampista campano; dall'altra c'è la possibilità di venderlo al Genoa, incassando il 25% in meno ma inserendo nel contratto di cessione una clausola che garantisca ai bianconeri un diritto di ricompra nei prossimi anni ad una cifra tutto sommato abbordabile.



In pratica, accettare l'offerta del Monaco vorrebbe dire incassare subito 5 milioni in più rispetto a quanto preventivato ma significherebbe allo stesso tempo perdere del tutto il controllo su uno dei prospetti più promettenti del nostro calcio. Un aspetto tutt'altro che secondario che la dirigenza genoana non mancherà di sottolineare negli incontri previsti durante questa settimana con i colleghi piemontesi nella speranza di convincerli a puntare sul far crescere la gallina vicino a casa.