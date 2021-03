Sospiro di sollievo per la Juventus, che ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Matthijs De Ligt, costretto al forfait nel riscaldamento del match di martedì sera contro lo Spezia. Nessuna lesione muscolare per l’olandese, fermato da un problema al polpaccio. Come riporta Sky Sport, c’è ottimismo per il recupero in vista della partita del 6 marzo con la Lazio, preludio al ritorno di Champions League contro il Porto di martedì 9, in cui la Juventus sarà chiamata a rimontare il 2-1 subito all'andata.