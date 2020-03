. Quanta disponibilità economica ci sarà, quanta fantasia sarà necessaria, quanto influiranno sotto ogni punto di vista i giochi di incastro degli scambi. Meglio sviluppare tutta una serie di piani alternativi a tutti gli obiettivi primari.Complicata, per questioni economiche e concorrenza. Ma non impossibile., che proprio contro la Juve ha confermato tutto il proprio talento con la maglia del Lione.– Il centrocampista olandese fa parte della scuderia di talenti che ha accettato di restare un anno in più all'Ajax dopo gli exploit della passata stagione. Incursione tutto corsa e tecnica, anche trequartista all'occorrenza, per caratteristiche qualcosa di molto simile a ciò che manca alla Juve.. Con la Juve intenzionata in ogni caso a mettere a segno due colpi a centrocampo, considerando anche la pista parallela che conduce a Sandro, su cui c'è tutta l'Europa che conta e in particolar modo l'Inter a tentare di rompere le uova nel paniere bianconero.pronto a metterci un'ottima parola per convincere l'ex compagno di squadra a raggiungerlo in bianconero.