In Massimiliano Allegri abbiamo sempre apprezzato molto la lucidità in ogni situazione, fondamentale per tirarsi fuori dalle situazioni più complicate. Oggi però, tra sfoghi di rabbia contro giocatori e colleghi e scelte tecniche discutibili, sembra che l'allenatore della Juventus non sia lucido come durante la sua prima gestione bianconera.

