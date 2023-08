. Il difensore in uscita dalla Juventus ha già dato apertura al club tedesco col quale nelle ultime settimane sta portando avanti i contatti: colloqui continui per trovare un'intesa che giorno dopo giorno si avvicina sempre di più.- In casa Juve Bonucci è da tempo un separato in casa. Alla fine della scorsa stagione gli è stato comunicato che sarebbe rimasto fuori dal progetto di Allegri e lui ha iniziato a guardarsi intorno: il suo obiettivo è rimanere in un campionato di alto livello per giocare l'Europeo 2024, per questo proposte dall'Arabia Saudita e dall'Mls non sono state neanche prese in considerazione., il club che più degli altri ha dimostrato interesse per il difensore 36enne.- Così si è aperta una trattativa che sta procedendo bene e a oggi ci sono ipotesi concrete di vedere Bonucci in Bundesliga. Dopo il quarto posto della scorsa stagione, l'Union Berlino è una delle società più attive in Germania in questa sessione di mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima Champions League:. Ora si stringe per Leonardo Bonucci, che dopo una vita in bianconero può dire addio alla Juve e alla Serie A.