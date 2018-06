In attesa di ufficializzare il colpo Emre Can da Liverpool, la Juventus continua ad allestire la rosa in vista della prossima stagione. Come rivela Sport Mediaset, il club bianconero ha avviato i contatti con l'Udinese per Jakub Jankto, 22enne centrocampista ceco. Possibile l'inserimento nella trattativa di Mandragora e Cerri.