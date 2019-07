Il primo all'Everton, la Joya verso lo United e il Pipita direzione Roma: affari con sfumature diverse e disposti in modo differente sulla linea che porta da "primi contatti" ad "affare fatto". Ciò che non si sbloccava quindi (il mercato in uscita), ha iniziato a prendere forma - pur senza i nomi sperati dai tifosi e dalla stessa dirigenza -, innescando un effetto domino. E ora via, nuovamente, agli acquisti.