La panchina della Juventus non è mai stata cosí traballante come in queste ore e se si dovesse arrivare all'esonero di Massimiliano Allegri sono tre i nomi che la società bianconera prenderebbe in considerazione. Si tratta di Pochettino (già vicino ai bianconeri prima di Sarri), Zidane, vecchio pallino della proprietà, e di Thomas Tuchel da poco libero dopo l'esonero con il Chelsea.