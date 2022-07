La Juventus cerca un attaccante sul mercato. In cima alla lista dei desideri di Allegri c'è sempre il ritorno di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, che i bianconeri sfideranno in amichevole il prossimo 7 agosto a Tel-Aviv. Ma il ds Cherubini sta valutando diverse alternative di lusso.



IN ITALIA - Per quanto riguarda la Serie A, sul taccuino ci sono i nomi del nazionale austriaco Marko Arnautovic (tolto dal mercato dal Bologna) e del colombiano Luis Muriel (messo sul mercato dall'Atalanta).



ALL'ESTERO - Fuori dai confini nazionali si monitora il tedesco Timo Werner (Chelsea, escluso da Tuchel anche nell'amichevole con l'Udinese), senza dimenticare i francesi Anthony Martial (Manchester United) e Memphis Depay (Barcellona).



RITORNO DI FIAMMA - Quest'ultimo ha giocato l'ultima mezzora nell'amichevole pareggiata 2-2 proprio con la Juve a Dallas, entrando al posto del nuovo acquisto Lewandowski. I dirigenti bianconeri hanno effettuato un sondaggio con l'entourage del calciatore classe 1994 ex Lione, ma non hanno ancora contattato il Barça. Anche perché prima vogliono provarci ancora per riportare Morata a Torino, la prima scelta di Allegri.