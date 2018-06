La Juve acquisterà almeno un giocatore per ogni reparto e nelle ultime ore sono emersi tre nomi nuovi per rafforzare la squadra di Massimiliano Allegri. In difesa è tornato di moda Victor Lindelof passato al Manchester United la scorsa estate ma autore di una prima stagione non esaltante in Inghilterra L'altro nome nuovo arriva sempre dalla Premier ed è il centrocampista del Chelsea N'Golo Kanté mentre in attacco non è escluso un tentativo di Timo Werner del Lipsia.