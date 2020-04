Fabio Paratici è già a lavoro, tra i reparti da rinforzare per il prossimo mercato c'è il centrocampo. Gli obiettivi della Juventus sono tre: Paul Pogba, Sandro Tonali e Houssem Aouar. Il primo è il grande sogno bianconero, dei tifosi e della dirigenza, che da tempo sta lavorando per un ritorno del centrocampista dal Manchester United; il classe 2000 del Brescia è un obiettivo concreto, ma su di lui c'è grande concorrenza in Italia e all'estero: dall'Inter al Milan, dall'Atletico Madrid al Borussia Dortmund. Aouar, classe '98, è un profilo che piace, ancora di più dopo averlo visto da vicino negli ottavi di Champions contro il Lione.