Sulla carta è una partita già segnata: la Juventus, in cerca di parziale riscatto dopo il rovescio Champions, nonché di punti per alimentare un remoto sogno scudetto, è strafavorita contro la Salernitana ultima della classe, nel match in programma domenica all'Allianz Stadium. Gli analisti collocano in effetti il segno «1» bianconero a bassissima quota, 1,20. Tuttavia, quest'anno il rendimento altalenante della Juventus non ha risparmiato nemmeno i match casalinghi, tanto che il blancio interno registra 3 pareggi e 3 sconfitte in 14 partite. In più, la Salernitana dopo il restyling del mercato di gennaio e l'avvento in panchina di Nicola ha acquisito nerbo e convinzione, come testimoniano i tre pareggi in quattro partite (l'unico stop è la fragorosa sconfitta in casa dell'Inter, 5-0). Chi vuole puntare sulla sorpresa, ha a disposizione una «X» a 7,05, mentre il «2» granata sarebbe un colpo da 15 volte la posta. Una Salernitana in grado di

difendersi strenuamente, e magari contenere la sconfitta in termini onorevoli, potrebbe suggerire un Under a 2,28. Più realistico, però, pensare a un match con almeno tre reti complessive (Over a 1,63). Quanto al risultato esatto, il più probabile è il 2-0 per la Juve su 888 a 5,60. Piuttosto bassa anche la quota del 3-0, a 6,40. Un 1-1 vale 12 volte la giocata, uno 0-1 sarebbe una sorpresa da 25.